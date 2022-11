Recensie The Cure: rockband poetst jaren 80-erfenis nog eens op in Ziggo Dome

Actrice Stijn Fransen ten huwelijk gevraagd in New York: ‘Hoe romantisch’

Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice Stijn Fransen is verloofd. Dat maakt ze vandaag bekend middels een foto waarop ze trots haar hand in de lucht houdt. ‘Hij ging op z’n knie in New York op High Line Park, hoe romantisch wil je het hebben’, zwijmelt Fransen.

