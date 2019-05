Rechtbankdossier Jussie Smollett vrijgegeven

‘Weinstein schikt met slachtof­fers in misbruik­zaak’

7:19 De van seksueel misbruik verdachte filmproducent Harvey Weinstein heeft een schikking getroffen met vrouwen die hem beschuldigen, bestuursleden van zijn vroegere filmstudio The Weinstein Company en de procureur-generaal in New York. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.