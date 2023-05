Rechtbankdrama Anatomy of a Fall wint de Gouden Palm van het filmfestival in Cannes

UpdateHet indringende Franse rechtbankdrama Anatomie d’une Chute ( Anatomy of a Fall ) won zaterdag de prestigieuze Gouden Palm van het 76ste filmfestival van Cannes. Regisseur Justine Triet (44) kreeg de prijs uit handen van acteerveteraan Jane Fonda (85). Het is pas de derde keer in de geschiedenis van het evenement dat de erkenning gaat naar een vrouw.

De Palm-winnende film volgt een Duitse schrijfster (gespeeld door Sandra Hüller) die met haar echtgenoot en slechtziende zoon woont in een afgelegen blokhut. Wanneer haar man op mysterieuze wijze komt te overlijden, worden zowel kwade opzet als zelfdoding niet uitgesloten. Op het proces, in het bijzijn van hun zoon, worden alle pijnlijke details uit het liefdesleven van de schrijfster onder de loep genomen. Het is nog onduidelijk wanneer Anatomie d’une Chute in de Nederlandse bioscopen verschijnt.

De film stond hoog in de favorietenlijstjes. Toch hadden de meeste festivalbezoekers hun geld gezet op het ijzingwekkende The Zone of Interest van de Britse regisseur Jonathan Glazer (Under the Skin). Hierin zien we nazi-kampcommandant Rudolf Höss en zijn familie die een zorgeloos leventje proberen te leiden terwijl de moordfabriek van Auschwitz letterlijk in hun achtertuin staat. ‘Het maakt bijna alle eerdere films over de Holocaust in één klap artificieel en geforceerd', aldus filmverslaggever Gudo Tienhooven eerder op deze website. Uiteindelijk won de film dus niet de Gouden Palm, wel de zogeheten Grand Prix (een soort tweede prijs).

Harrison Ford

De juryprijs ging naar de Finse ‘romkom’ Fallen Leaves van Aki Kaurismäki. Verder werden Merve Dizdar uit het Turkse About Dry Grasses en Kōji Yakusho uit Perfect Days uitgeroepen tot respectievelijk de beste acteur en beste actrice van de competitie. Het filmfestival van Cannes viert vooral de artistieke cinema. Toch beleven er ook altijd enkele Hollywood-blockbusters hun wereldpremière. Dit jaar viel die eer te beurt aan onder andere Indiana Jones and the Dial of Destiny. Deze website sprak vorige week in Cannes nog met hoofdrolspeler Harrison Ford.

De jury die bepaalde wie de prijzen kreeg werd ditmaal voorgezeten door de Zweedse regisseur Ruben Östlund, die vorig jaar voor Triangle of Sadness de tweede Gouden Palm in zijn loopbaan mocht ophalen. In totaal maakten 21 films kans op de topprijs. Dit jaar waren zeven vrouwelijke regisseurs genomineerd. Slechts twee keer eerder won een vrouw de Gouden Palm: Jane Campion voor The Piano en Julia Ducournau met Titane.

