Rechter bepaalt: Roger Waters mag toch in Frankfurt optreden

Spoilers Verraders vallen elkaar huilend in de armen: ‘Dit is voor onze overleden vader’

Een nieuwe aflevering van het spelprogramma De Verraders op RTL 4 ging vrijdagavond emotioneel van start. Kort nadat Sander Huisman zich in het torentje openbaarde als ‘judas van het eerste uur’ aan zijn broer Jordy, vielen de twee elkaar huilend in de armen. Die laatste was amper bekomen van de schrik. Hij dacht er namelijk kandidaat (en getrouwe) Nathan Rutjes aan te treffen. Let op: spoilers in aantocht!