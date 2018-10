Rechter buigt zich over de Top 40

Bezoek Kanye West aan Witte Huis wordt 'hel op aarde' genoemd

8:20 Het bezoek van Kanye West, ook wel bekend als Ye, aan het Witte Huis wordt hem in Hollywoodkringen niet in dank afgenomen. Verschillende sterren hebben honend gereageerd op de actie van de rapper, die een tien minuten durende speech hield in de Oval Office.