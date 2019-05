Rechter legt ex-manager Britney straatverbod op

R. Kelly betaalt alimenta­tie­schuld van 62.000 dollar terug

8 mei R. Kelly heeft zijn ex-vrouw alle achterstallige alimentatie terugbetaald. De gevallen r&b-zanger was vandaag in de rechtbank in Chicago waar hij het openstaande bedrag van ruim 62.000 dollar ophoestte, meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.