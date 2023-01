Rechter: Lil Kleine moet twee van drie dure horloges teruggeven aan zijn ex Jaimie Vaes

Jaimie Vaes heeft recht op twee van de drie dure horloges waarover zij en haar ex, rapper Lil Kleine, ruzieden. Eén horloge blijft in het bezit van de rapper. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een langslepend conflict tussen de realityster en Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet.

De zaak draait om het verdelen van meerdere spullen, vooral drie dure horloges die nu in een kluis van de rapper liggen maar die ooit door hem aan haar gegeven zouden zijn. Maar tijdens de behandeling van de rechtszaak daarover, 14 november, bleek het ook te gaan over alledaagse spullen als koffers, een tas, een blender die uit een sponsordeal is verkregen, een broodrooster, een waterkoker, een servies, Playstation-controllers en sierkussens.

De rechter zei toen dat hij er in eerste instantie naar neigt in elk geval twee van de drie horloges aan Jaimie toe te wijzen, maar gaf beide partijen tot eind november de kans er onderling uit te komen. Dat lukte niet, dus moest de rechter de knopen doorhakken.

Geschonken aan zoon en aan haar

De beslissing is nu gevallen. De rechtbank is van oordeel dat Scholten één horloge als ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon aan Vaes heeft geschonken en één horloge heeft geschonken aan hun zoon. Dit blijkt onder andere uit foto’s en uitingen op sociale media. Deze twee door Scholten in beslag genomen horloges moeten aan Vaes worden afgegeven.

Over het derde horloge is te veel onduidelijkheid. Vaes eiste dat ook terug, maar dat wordt afgewezen. Jaimie zei dat ze dat horloge voor haar verjaardag heeft gekregen, maar het is onduidelijk om welk horloge het precies gaat.

In reactie op de eis van Vaes, eiste Jorik Scholten allerlei andere spullen terug, van broodrooster tot waterkoker. Een deel van die spullen mag Vaes houden, voor een ander krijgen Vaes en de rapper allebei de kans te bewijzen dat ze van haar of hem zijn.

Scholten had ook nog een schadevergoeding geëist van Vaes vanwege een vernieling in zijn huis. Dat wijst de rechter af. Er is schade geconstateerd nadat zij het huis had verlaten, maar niet zeker is dat Vaes dat heeft gedaan.

Ook rechtszaak over kind

Naast de zaak over de spullen dient 17 januari ook nog een rechtszaak over hun kind. Het ouderlijk gezag ligt geheel bij Jaimie, omdat beide ouders bij de geboorte van hun zoontje eigenlijk ‘vergeten zijn’ het goed te regelen. Lil Kleine eist een omgangsregeling met zijn zoontje.

Realityster Jaimie Vaes (33) beëindigde haar relatie met Lil Kleine (28) begin dit jaar. In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe de rapper het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed later aangifte van mishandeling. Het onderzoek in die zaak loopt nog. Lil Kleine en Vaes hebben samen een zoon genaamd Lío.