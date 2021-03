Record na record voor de Meilandjes: 'Beter voor je humeur dan een pilletje Prozac’

Tekening Van Gogh geveild voor ruim 8,5 miljoen euro

Een tekening van Vincent van Gogh van een meisje heeft maandag bij een veiling van Christie's in New York 8,6 miljoen euro opgeleverd. Het ging om de tekening La Mousmé, waarvan Van Gogh ook een schilderij maakte, dat hangt in de National Gallery of Art in Washington.