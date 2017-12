Recordaantal bezoeken aan Top 2000 Café

Monica Geuze houdt geslacht baby geheim

16:39 Monica Geuze houdt in haar vlogs weinig verborgen over haar privéleven, maar het geslacht van haar baby houdt de aanstaande moeder geheim tot de geboorte. Dit vertelt de 22-jarige brunette in haar nieuwste vlog vanuit Dubai, waar ze met haar vriend Lars Veldwijk op vakantie is. Monica en Lars weten het geslacht al.