Recordopbrengst van 17.050 euro voor schilderijen Eva Jinek

Een sneer naar Simon Cowell op het nieuwe album van Little Mix? ‘Misschien’

11:54 De lockdown was een nodige pauze van alle hectiek. Maar nu is de Britse girlband er klaar mee. Dit is niet hoe Little Mix zich de lancering van hun zesde album had voorgesteld. ,,Of ik me gelukkig voel? Nee, eigenlijk niet.”