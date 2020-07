Red Hot Chili Peppers duiken studio in

Eerder vertelde drummer Chad Smith al dat de mannen werken aan een nieuwe plaat. ,,De festivals zijn de enige shows die we hebben geboekt. Voor nu zijn we vooral bezig met nieuwe nummers en het schrijven van een nieuw album. We vinden het allemaal geweldig om nieuwe muziek te maken”, zei hij voor de uitbraak van het coronavirus tegen Rolling Stone.



Het is het eerste album sinds de terugkeer van gitarist John Frusciante eind vorig jaar. De groep kondigde in december aan dat Frusciante na tien jaar terugkeert en dat tegelijkertijd afscheid werd genomen van gitarist Josh Klinghoffer. Het laatste album waarop Frusciante te horen was, was Stadium Arcadium uit 2006. Daarna volgden met Klinghoffer I’m With You (2011) en The Getaway (2016).



De ‘Peppers’ zouden in juni eigenlijk op het afgeblazen Pinkpop optreden. De band is wel al geboekt voor volgend jaar.