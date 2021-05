Reeks dragqueenshows op komst in Rotterdam

Marco Valk, eigenaar en oprichter van evenementenbureau Co Sole, is van mening dat de songfestivalsferen in een tolerante en vrijgevochten stad als Rotterdam maximaal aanwezig mogen zijn. Volgens Valk wordt de The Rotterdam Drag Show een bijzondere happening: ,,Het wordt groots, fleurig, extravagant en meeslepend!”

Valk ziet de dragshows als een feest voor iedereen en niet alleen de LHBTQ-gemeenschap: ,,Ik zou het jammer vinden als er in een hip en happening-stad als Rotterdam op dit vlak te weinig te doen is. Ik zie onze shows ook als een statement in een progressief land als Nederland”. The Rotterdam Drag Show is als initiatief onderdeel van Rotterdam Festivals, die samen met de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2021 als doel hebben om zoveel mogelijk mensen in álle doelgroepen mee te laten genieten van het mega-evenement waar Rotterdam zich mee op de kaart heeft gezet.