'Reese Witherspoon in Legally Blonde 3'

MGM vraagt de scriptschrijvers van het eerste deel, Kirsten Smith en Karen McCullah, voor het schrijven het script van het derde deel. De regisseur is nog niet bekend. Robert Luketic regisseerde het eerste deel.

Het is zeventien jaar geleden dat Legally Blone uitkwam. Het tweede deel Legally Blonde 2: Red, White & Blonde kwam uit in 2003. De film blijft echter populair bij jonge meiden, die de film ontdekken via dvd's of via de gelijknamige musical die in de Verenigde Staten nog steeds te zien is.

Het origineel Legally Blonde bracht 141 miljoen dollar op, het vervolg was goed voor een opbrengst van 124 miljoen dollar. Legally Blonde 1 vertelt het verhaal van de rijke Elle Woods. Als ze van de ene op de andere dag wordt gedumpt door haar vriendje, die naast 'looks' ook 'brains' in zijn vriendin terug wil zien, besluit Elle rechten te gaan studeren aan de Universiteit van Harvard.