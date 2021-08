Reese Witherspoon in tranen om 'seksistisch' artikel

Het artikel ging over actrices die aan de slag gingen als ondernemers, zoals Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Blake Lively en Reese. ,,Ik was net begonnen met een kledinglijn, Gwyneth startte met haar lifestylemerk Goop, Blake en Jessica hadden ook beide een eigen merk opgezet. Bij het stuk was een cartoon van ons geplaatst, waarop we allemaal te zien waren in baljurken met huishoudelijke voorwerpen in onze handen. Ik had een stofzuiger, Jessica een strijkijzer, ga zo maar door. Het was de bedoeling om ons neer te zetten als ‘domestic diva’s’, oftewel huisvrouwen die er ook wat naast willen hebben. Ik vond dat zó vernederend, dat ik er meteen om moest huilen,” aldus Reese.