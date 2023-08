Regisseur Christopher Nolan bezocht demissionair minister Dijkgraaf thuis voor Oppenheimer

Oppenheimer en Dijkgraaf hadden veel gemeen, zo bleek maandag aan tafel bij Humberto op RTL 4, waar Dijkgraaf te gast was. Beide natuurkundigen waren directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, werkten daardoor in hetzelfde kantoor en woonden dus ook in hetzelfde huis nabij de universiteit. ,,Nolan is een historische fanaat, wil dat alles klopt. Hij is twee keer langsgekomen om te voelen wat voor plek het was door door het huis te lopen, te voelen”, zei Dijkgraaf. Meubels uit dat huis zijn ook te zien in de film, vertelde Dijkgraaf. ,,We zaten op een rijtje in de bioscoop en ik voelde de kinderen in mijn hand knijpen van: dat is de stoel van mama.”