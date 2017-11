Regisseur Job Gosschalk legt werk neer na seksuele intimidatie

Gitarist 3JS: Geef je kind geen iPad maar een keyboard

11:13 3JS-gitarist Jaap Kwakman (40) heeft een oplossing voor ouders die vinden dat hun kind te veel met een iPad of mobiele telefoon bezig is. Sinds Jaaps dochtertje Fee piano speelt, ziet hij haar grote stappen in haar creatieve ontwikkeling maken. Zijn advies: ,,Als er ruimte voor is in de breedste zin van het woord, geef kinderen iets mee waar ze later echt iets mee kunnen.''