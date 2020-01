Regisseur Peaky Blinders bevestigt zesde seizoen

,,We zitten in de pre-productiefase van seizoen zes. Binnenkort meer", schrijft Byrne bij een foto van het script van de eerste aflevering. De eerste episode van het nieuwe seizoen gaat Black Day heten, zo blijkt uit Byrne's foto.



Tot nu toe had ieder seizoen van de serie, die zich vlak na de Eerste Wereldoorlog afspeelt in het Britse Birmingham, een andere regisseur. Byrne nam echter ook alle afleveringen van seizoen vijf voor zijn rekening en is zodoende de eerste regisseur die meer dan een seizoen mag regisseren. De Nederlandse actrice Gaite Jansen was in het derde seizoen als Tatiana Petrovna te zien in de serie.