Regisseur Todd Phillips deelt eerste beeld van Joaquin Phoenix in nieuwe Joker-film

‘Dag één’: met die tekst geeft regisseur Todd Phillips de aftrap voor de productie van Joker: Folie á deux, het vervolg op de film Joker . Bij de omschrijving is een foto te zien van acteur Joaquin Phoenix, die opnieuw in de huid kruipt van een van de bekendste stripschurken ter wereld.

Op de afbeelding ligt Joaquin Phoenix, die de Oscar voor beste acteur kreeg voor zijn vertolking in Joker in 2019, en laat hij zich scheren met zijn hoofd achterover gekanteld in een wasbak. Daarmee wordt hij weer helemaal omgetoverd tot de beruchte aartsvijand van Batman.

Lady Gaga

Het personage van Joaquin Phoenix krijgt in de sequel ook een vrouwelijke tegenhanger, genaamd Dr. Harleen Quinzel (Harley Quinn). Die rol is weggelegd voor niemand minder dan Lady Gaga (36).

Margot Robbie, die Harley speelde in beide Suicide squad-films en Birds of prey, zei in oktober dat ze ‘zo blij’ is dat Gaga de rol op zich neemt. ,,Het is zo’n eer om een basis te hebben gebouwd die sterk genoeg is dat Harley nu een van die personages kan zijn die andere acteurs mogen proberen te spelen”, vertelde Robbie aan MTV. ,,En ik denk dat ze er iets ongelooflijks mee zal doen.”

Het vervolg van Joker wordt in oktober 2024 in de Nederlandse bioscoopzalen verwacht.

