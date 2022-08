Regisseurs in shock om besluit Warner Bros om Batgirl-film niet uit te brengen: ‘We kunnen het niet geloven’

Het is officieel: Warner Bros stopt de Batgirl -film in de diepvries. De opnames waren al voltooid en de rolprent zou later dit jaar op HBO Max verschijnen. De beslissing zou te maken hebben met een wijziging in de top van Warner Bros, schrijft Hollywood Reporter . De film werd geproduceerd door HBO, dat inzette op meerdere films op het eigen platform. De streamingsdienst werd vorig jaar echter overgenomen door Warner Bros. De strategie ging daarmee overboord. Warner Bros gaat nu vol voor bioscoopfilms. Er ligt echter ook nog een grote schuld van 3 miljard dollar en het bedrijf heeft ervoor gekozen om het verlies te nemen. Het bedrijf wil geen geld meer steken in promotie van on-demandprojecten als Batgirl . Daarmee worden er tientallen miljoenen bespaard. Ook zou het belastingtechnisch voordelig zijn om de film nog deze maand af te schrijven.

Regisseurs El Arbi en Fallah uiten hun teleurstelling via Instagram: ‘We zijn zeer triest en in shock door het nieuws. We kunnen het nog steeds niet geloven. Als regisseurs is het uiterst belangrijk dat ons werk getoond wordt aan het publiek. De film was nog lang niet klaar. Maar we hadden graag de kans gehad om de volledige film aan de wereld te tonen, zodat fans de afgewerkte versie konden omarmen. Misschien lukt dat wel, op een dag.’