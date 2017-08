Rel in radioland na flirt presentatoren met Omroep MAX

De Avrotros is niet bang dat De Nieuwsshow, het succesvolle radioprogramma op zaterdagochtend, zijn kracht en uitstraling verliest nu de omroep Peter de Bie (67) én Mieke van der Weij (64) kwijtraakt. De presentatoren praten met Jan Slagter over een overgang naar Omroep MAX. ,,Natuurlijk waren Peter en Mieke dertig jaar lang de stem en het gezicht van De Nieuwsshow, maar tegelijkertijd ligt de kracht van het programma in het format. De toon, de onderwerpen en rubrieken’’, stelt Eric Dekker, woordvoerder van Avrotros. ,,We zijn ervan overtuigd dat we met twee nieuwe presentatoren nog steeds succesvol kunnen zijn.’’

Er brak gisteren een heus relletje uit in radioland nadat Avrotros De Bie op non-actief had gesteld vanwege een vertrouwensbreuk. Aanleiding: de presentator was in gesprek gegaan met Jan Slagter, omroepbaas van MAX. ,,Ik zou sowieso stoppen per 1 januari’’, stelt De Bie. ,,De omroep was flauw van mij, ik van de omroep. De redactie vond stoppen een slecht idee. Daarop heb ik namens de redactie en presentatie contact gezocht met Omroep MAX om daar het programma voort te zetten. MAX had belangstelling, waarop we een plan hebben ingediend bij de NPO. Ja, de kans is best groot dat we daar doorgaan.’’

Niet blij

Maar niet met De Nieuwsshow, benadrukt Dekker. ,,Uitgesloten, het is een succesvol programma van Avrotros waar we trots op zijn. Ook het tijdslot op de zaterdagochtend komt niet in gevaar, denken wij. De NPO gaat over plaatsing, maar kan het format niet onder de vlag van MAX plaatsen. Het is al jaren een van de best beluisterde programma’s’’, aldus Dekker, die ‘niet blij’ was met de actie van De Bie om te gaan praten met Slagter. ,,Peter zou tot zijn pensioen, tot 1 januari 2018, De Nieuwsshow blijven presenteren, maar wil blijkbaar overstappen en houdt zich niet aan de afspraken. Niet netjes.’’

Quote Peter en Mieke zijn elkaars tegenpolen, maar kunnen het ook heel goed met elkaar vinden Jan Slagter

Toekomst

De vraag is wat er met Mieke van der Weij gaat gebeuren. De presentatrice heeft nog een contract tot 1 januari, gaat tot die tijd samenwerken met Jan Mom (de opvolger van De Bie) en wil dan vertrekken. Zij sprak, samen met De Bie, gisteren nog met Jan Slagter. De omroepbaas van MAX zegt: ,,Het enige wat uniek is aan het programma, is die boekenrubriek en de naam die geregistreerd staat, maar het format niet, dus ik heb bij de NPO ingetekend op eenzelfde soort programma. Mét dit duo, want daar ligt de kracht van dit programma. Peter en Mieke zijn elkaars tegenpolen, maar kunnen het ook heel goed met elkaar vinden.''