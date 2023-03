Relatie Tony Junior geklapt: ‘We zijn nog goede vrienden’

Tony Junior is weer vrijgezel. De 33-jarige dj, die vier maanden geleden bekendmaakte opnieuw gelukkig te zijn in de liefde, laat weten dat er ‘onlangs’ een punt achter zijn relatie met Marjolijn is gezet. ‘We hebben besloten onze eigen weg te gaan.’

Het liefdesleven van Tony Junior leek na zijn zoektocht naar de juiste vrouw in The Bachelor op een laag pitje te staan. Niets bleek minder waar, want op 7 december onthulde hij de liefde te hebben gevonden bij de blonde Marjolijn. ‘Found her’, zwijmelde hij bij een reeks romantische foto’s waarop de twee te zien waren.

Hun relatie blijkt echter geen lang leven beschoren. Donderdagavond maakte Tony namelijk bekend dat hij en Marjolijn uit elkaar zijn. ‘We zijn nog steeds goede vrienden en hebben een geweldige tijd samen gehad, maar hebben besloten om onze eigen weg te gaan. Respecteer onze privacy alsjeblieft’, schrijft de dj in zijn Instagram Stories.

Eerder ging Tony met zangeres Maan de Steenwinkel. Zij waren ruim twee jaar samen. Tony stelde destijds Maan als de toekomstige moeder van zijn kinderen te zien. In 2019 gingen de twee uit elkaar. ‘Sprake van ruzie is er niet’, liet Maan, die onlangs de liefde vond bij Goldband-zanger Karel Gerlach, toen weten. ‘We houden ontzettend veel van elkaar en zullen altijd in elkaars hart zitten.’

