Relatie van Frits Wester (56) opnieuw gestrand

Gosschalk gehoord over vermeend zedende­lict

17:23 Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk is afgelopen vrijdag gehoord over een mogelijk zedendelict. Hiermee is het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) afgerond. De officier van justitie neemt naar verwachting over enkele weken een beslissing over eventuele vervolging van Gosschalk.