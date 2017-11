Relatie van Gers Pardoel gestrand

Filmlegende Lollobrigida ook slachtoffer van misbruik

7:49 Ook film-legende Gina Lollobrigida heeft gedurende haar carrière te maken gehad met seksueel misbruik. De 90-jarige Italiaanse vertelde dat toen ze te gast was in een televisieshow in haar thuisland, toen naar haar mening gevraagd werd over het Harvey Weinstein-schandaal.