Relatiebreuken, een baby en nieuwe liefdes: zo gaat het nu met oud-deelnemers van B&B Vol Liefde

Aan de vooravond van een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde gaat Art Rooijakkers nog even op Tour d’Amour langs oude bekenden. Hij spreekt twaalf oud-deelnemers, die allemaal op hun eigen manier verder zijn gegaan na de opnames. Dit is hoe het nu met ze gaat.

Hans (Frankrijk)

In het Franse Dégagnac ging paardenman Hans vorig jaar op zoek naar zijn eigen ‘edele jonkvrouw’. Vijf vrijgezelle vrouwen kwam naar zijn B&B op jacht naar de liefde en kijkers zagen hem uiteindelijk achterblijven met Petra. De relatie blijkt maar zo'n zes maanden te hebben standgehouden en Petra woont inmiddels weer in Nederland. ,,Ik ben zo makkelijk en nonchalant, dat strookte niet helemaal met de ideeën van Petra’’, legt Hans uit. Waar hij redelijk kalmpjes lijkt onder de breuk, vindt Petra het 'heel erg’ dat het niet werkte tussen de twee. ,,Het voelt alsof ik gefaald heb. Ik had het zo graag willen laten werken’’, vertelt ze met tranen in haar ogen.

Ted (Madeira)

Geen van de vier mannen was er op het Portugese bloemeneiland Madeira in geslaagd het hart van de inmiddels 69-jarige Ted te veroveren. Alhoewel: Ted en Ben blijken elkaar na de opnames niet uit het oog te zijn verloren. De twee spreken elkaar nog geregeld en binnenkort brengt Ben zelfs weer een bezoekje aan Madeira. De mogelijkheid is daar overigens groot dat hij direct de handen uit de mouwen mag steken, want Ted is bezig met de bouw van een nieuwe B&B. ,,Er zullen een heleboel mensen zijn die denken, wat moet die oude taart nou nog met een B&B, maar ik vind het hartstikke leuk om mensen te ontmoeten en ontvangen. Dus, hup met die bouw.’’

Volledig scherm Ted © RTL

Roxanne (Nederland)

Roxanne was in 2021 in B&B Vol Liefde te zien. Er leek een vonk over te slaan tussen haar en kandidaat Mitch, maar uiteindelijk bleken de twee toch niet voor elkaar gemaakt te zijn. Een jaar later vond Roxanne de liefde bij Dirk. En het koppel heeft grootse plannen. ,,We gaan niet alleen samenwonen, maar ook ondernemen. Sterker nog: we zouden eventueel ook een camping hier willen beginnen.” Op naar een mooie toekomst!

Martijn (Portugal)

Martijn heeft met zijn deelname aan B&B Vol Liefde een bewogen periode achter de rug. Waar hij in tranen was om het vertrek van Marian, werd hij niet veel later ‘op slag verliefd’ op Fenna. Zij sprak echter van een ‘lichte kriebel’. Toch bloeide er wat op: in augustus maakten de twee hun relatie officieel en Fenna trok zelfs bij Martijn in. Maar tegen alle verwachtingen in bleek Fenna niet te kunnen aarden in het Portugese Deixa-O-Resto. Ze vertrok naar de Algarve. Martijn heeft daarom een moeilijk besluit genomen: dit is zijn laatste zomer in de bed en breakfast en daarna gaat hij zijn grote liefde Fenna achterna. Toekomstplannen zijn er genoeg. ,,Over een paar jaar een mooie plek dicht bij het strand en wie weet ooit een kindje”, aldus Fenna.

Volledig scherm Martijn en Fenna © RTL

Debbie (Italië)

Ook Debbie vond niet de liefde in het datingprogramma van RTL, maar is ondertussen wel helemaal gesetteld met haar Italiaanse vriend Vincenzo. Hun liefde werd bezegeld met een baby: Debbie beviel in april van zoontje Giuseppe. Ze verkocht haar charmante B&B Casa Santangelo in het Italiaanse Salerno aan een Nederlander en heeft een nog op te bouwen ‘glamping’ gekocht. Presentator Rooijakkers had zich dit twee jaar geleden niet kunnen voorstellen. Debbie: ,,Het leven kan zo lopen, Art.”

Vincent (Italië)

In het Noord-Italiaanse Valduggia vielen Vincent en Monique tijdens de opnames als een blok voor elkaar. Rooijakkers had goede hoop, maar de relatie is toch gestrand. Na terugkomst in Nederland is Monique nog een keer teruggegaan, waarna zij en Vincent er na een paar dagen achter kwamen dat de liefde geen stand hield. Maar niet getreurd: Vincent is inmiddels dolgelukkig met Jessica. De twee kenden elkaar al via Tinder, maar Jessica zocht na het programma opnieuw toenadering. De rest is geschiedenis. ,,Nou, mijn Italiaanse droom is uitgekomen. En ook nog met een droomvrouw geëindigd. Arrivederci!”, besluit Vincent.

Jacob (Portugal)

Jacob probeerde via B&B Vol Liefde in 2021 aan een vrouw te komen, maar dat mislukte faliekant. Hij kreeg vier vrouwen op bezoek waar het totaal niet mee klikte. Na de opnames kreeg hij wel een relatie met een van de brievenschrijfsters die niet in het programma te zien was, maar dat liep uiteindelijk stuk. Jacob moest en zou de liefde vinden en dus maakte hij na de breuk een account aan op datingapp Tinder. Daar ontmoette hij Solange, die inmiddels zelfs bij hem is ingetrokken. De tortelduifjes kunnen niet van elkaar afblijven, zo merkte Art Rooijakkers op. En nog een pluspunt: Solange is, net als Jacob, gek op bodybladen. Als dat geen match made in heaven is...

Volledig scherm Jacob en Solange © RTL

Natasja (Frankrijk)

Ze was op zoek naar een actieve man met pit, die gezellig kletst én bovendien ook gewoon een beste vriend moest worden. Uiteindelijk passeerden verschillende logés de revue in het onderkomen van Natasja in het Franse Blèves, maar niemand bleek een perfecte match. Toch bloeide er ergens in de B&B wel wat liefde op, logé Menno sloeg daar namelijk een andere gast aan de haak. Inmiddels staat Natasja er ook niet meer alleen voor, sinds een halfjaar runt zij de B&B met Huub, die ze kent van vroeger en waarmee ze kortgeleden weer in contact kwam. ,,Ik ben heel happy.’’

Richard (Portugal)

Vanaf het moment dat de goedlachse en boomlange Simone in het zonnige Portimão arriveerde, leek ze de ideale match voor Richard. Maar ook hun relatie hield geen stand: Texelaar Richard maakte in augustus 2022 bekend niet meer samen te zijn met Simone. Tijdens het bezoek van Art showt Richard trots de camping, waar hij volop aan werkt. En, vertelt Richard glunderend: er is een vrouw in zijn leven. De twee hebben elkaar online leren kennen en elkaar nog nooit gezien, maar volgens Richard zit het helemaal goed. ,,Ik heb bij deze wel een heel goed gevoel. Ik had mezelf eigenlijk voorgenomen om de handdoek in de ring te gooien, ik dacht: zoek het lekker uit allemaal. Maar op het moment dat je ermee stopt, kom je vaak juist de ware tegen.”

Volledig scherm Richard © RTL

Caroline (Oostenrijk)

Caroline stond bij televisiekijkend Nederland al snel bekend als fervent poetser, nadat ze haar logees graag een poetsdoekje toestopte. Bij geen van haar logés bleken haar charmes uiteindelijk in de smaak te vallen en Caroline bleef alleen achter in het Oostenrijkse dorp Bad Kleinkirchheim. Toen ze door de coronamaatregelingen geen gasten meer kreeg, moest ze noodgedwongen haar B&B sluiten en verhuisde ze terug naar Nederland. De reiskriebels kwamen toch snel terug, want ze vertrok weer naar Oostenrijk, maar besloot na 2,5 maand het roer volledig om te gooien. Inmiddels is ze op zoek naar een B&B in Italië - samen met haar hond Roosje natuurlijk.

Hans (Italië)

Een augurkenrel, ongemakkelijke momenten en een ex-vrouw die nog rondliep: er gebeurde genoeg in de bed en breakfast van Hans. Maar de liefde vond hij niet. Wel realiseerde hij zich door zijn deelname dat de situatie met zijn ex-vrouw Libera onhoudbaar was: hun wegen moesten scheiden. Dat is niet gelukt, zo bleek vrijdagavond. Libera en Hans runnen nog altijd samen de bed en breakfast. En de woning? Die is ook nog niet verkocht. Hans heeft in de tussentijd niet stilgezeten als het op daten aankomt, maar het leverde hem geen serieuze relatie op. ,,Ik geloof zeker nog in de liefde, maar wel met beide voeten steviger op de grond”, aldus Hans.

Volledig scherm Hans en Libera © RTL

Astrid (Oostenrijk)

Misschien wel een van de meest spraakmakende deelnemers van B&B Vol Liefde: Astrid. Ze leek aanvankelijk niet open te staan voor een nieuwe man in haar leven, maar Harmjan maakte toch iets in haar los. Daar gingen flink wat uitbarstingen aan vooraf en het leek er dan ook op dat de twee niet samen zouden eindigen. Maar in de slotaflevering van het RTL 4-programma was de verrassing groot toen ze toch contact bleek te hebben gehouden met Harmjan. En nu gaan de twee zelfs trouwen. ,,Hij vindt mij iets waard en dat vind ik heel mooi’’.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: