René Froger biedt excuses aan voor corona-uitspraken: ‘Ik heb het totaal verkeerd verwoord’

Froger zei gisteren tegen Shownieuws dat hij baalde dat de evenementenbranche stilligt tot er een vaccin is gevonden. ,,Ik bedoel, uiteindelijk zijn wij artiesten, en dat is niet om zielig te zijn, van alle sectoren het hardst getroffen van iedereen.” Daarnaast stelde de zanger dat er niet snel een andere mogelijkheid zou zijn om geld in het laatje te brengen. ,,Er is gewoon niks, weet je. En een artiest is niet iemand die morgen bij een boer kan gaan werken ofzo. Je hebt een specifiek beroep en daar heb je allemaal een opleiding voor genoten. Een artiest kan niet zonder publiek.”