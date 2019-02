René kijkt uit naar ziekenhuisloze tijd voor te vroeg geboren dochtertje

,,Het gaat de goede kant op”, vertelde Van Kooten vandaag. ,,Ze doet het hartstikke goed. Ze groeit goed, ze drinkt goed. Ze doet het gewoon goed. Daar moeten we heel blij en dankbaar voor zijn.” Voor René en zijn vrouw waren de afgelopen maanden een turbulente periode. Sophia moest gehaald worden omdat Tanya plotseling ernstig ziek werd. Ze had een bacterie in haar lichaam die bloedvergiftiging veroorzaakte waardoor ze op het randje van de dood balanceerde. Tanya kwam er weer bovenop en nu lijkt ook Sophia bijna naar huis te mogen. ,,Ze is nog wel in het ziekenhuis, maar we hopen dat ze ergens in de komende tijd naar huis mag”, aldus René. ,,Daar zijn we na dertien weken ziekenhuis ook wel aan toe.” Volgens de vader wordt ze waarschijnlijk uit het ziekenhuis ontslagen op de dag dat het meisje geboren had moet worden.

Het dochtertje van René van Kooten werd op 14 november vorig jaar geboren na een zwangerschap van slechts 26 weken, zo’n 5,5 maand. Volgens de artiest woog de kleine Sophia bij haar geboorte 900 gram. ,,En een week later nog maar 800 gram. Dat is nog minder dan een pak suiker.”

Diepste dalen

Sophia kwam ter wereld in een ziekenhuis in Leiden en wordt momenteel verpleegd op een zogenoemde high intensive care in Delft. Renés vrouw - de twee trouwden in 2010 - mocht drie weken na de geboorte van het meisje weer naar huis om verder aan te sterken en voor hun andere dochtertje Senna (7) te zorgen. René en Tanya proberen zoveel mogelijk bij Sophia te zijn, benadrukt de zanger-acteur die de geboorte van het meisje en de nasleep daarvan ‘de angstigste periode uit zijn leven’ noemt. ,,We zijn met z’n allen door de diepste dalen gegaan”, aldus René die ‘nederig en dankbaar’ is voor het opkrabbelen van Tanya en hun dochtertje. ,,Het is onwaarschijnlijk wonderlijk dat onze leeuwin Sophia eerst 800 gram woog en nu 3000 gram. Dat geeft aan dat het steeds beter met haar gaat. Maar ze is er nog niet”, schreef hij recent op Instagram.

Hoewel hij de afgelopen tijd het liefste vierentwintig uur per dag bij zijn vrouw en kinderen wilde zijn, lukte dat door werkverplichtingen niet altijd. Erg vindt hij dat achteraf niet. Ernstig: ,,Het werk is eigenlijk mijn redding geweest. Even ontsnappen aan een onwerkelijke wereld waarin je niemand kan helpen.” René, die op 10 december via Instagram wereldkundig maakte dat Sophia was geboren, is erg blij met alle steun die hij en zijn gezin de afgelopen tijd kregen. ,,Zonder de briljante medische zorg in Leiden en zonder de fantastische, hartverwarmende steun van alle familie en vrienden was het ons niet gelukt.”

