De 52-jarige Le Blanc was vorig jaar dé blikvanger van het SBS 6-programma Ik geloof in mij , waarin volksartiesten werden gevolgd die ondanks tomeloze inspanningen nooit landelijk waren doorgebroken. Hoewel succes zo’n 35 jaar uitbleef, zei de zanger heilig te geloven in ‘het concept René le Blanc’, dat neerkomt op een Nederlandse versie van Engelbert Humperdinck.

Tijdens het programma groeide hij uit tot een cultheld, waarna hij een hit scoorde met het Humperdinck-achtige If I tell you, werd nagedaan in de TV Kantine en zelfs in de Ziggo Dome stond. Met zijn nieuwe muziek hoeft hij niet meer te leuren; hij zat deze week zelfs aan tafel bij Eva Jinek op RTL 4. Daar vertelde hij dat een helderziende zijn succes in de jaren 90 eigenlijk al had voorspeld.