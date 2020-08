Rens Kroes verloor vorig jaar tweeling: ‘Voelde al een tijdje niet goed’

Dat zegt ze vandaag tegen Grazia . De zus van topmodel Doutzen kon haar geluk niet op toen ze vorig jaar in verwachting bleek te zijn. ,,Ik dacht: wat mooi, wat bijzonder, ik mag een zieltje in me dragen’’, vertelt ze. De zwangerschap voelde echter ‘al een tijdje niet goed’. ,,Toen verloor ik dus eerst het ene kindje en vlak daarna het tweede. Ja, het bleek een tweeling te zijn. Ik had nog geen echo gehad – daar waren we nogal laat mee.’’

Achteraf gezien is de Friezin blij dat ze nog geen echo had laten maken. ,,Stel dat ze daarop al hadden gezien dat de hartjes niet meer klopten, dan had ik misschien misoprostol moeten nemen of een curettage moeten ondergaan’’, zegt ze. Misoprostol is een maagzuurremmer die ook wordt gebruikt om een miskraam op te wekken. Bij een curettage maakt een arts de baarmoeder middels een ingreep leeg. ,,Nu is het allemaal heel natuurlijk gegaan’’, aldus Rens. Lees door onder de foto.

Bespreekbaar maken

Kroes is momenteel wederom zwanger. Hoewel de miskraam haar en vriend Sid veel verdriet deed, is ze niet bang geweest dat het opnieuw mis zou gaan. ,,Met dit kindje – ja het is er eentje – voelde ik zo sterk dat het klopt. Ik wist meteen: deze komt er écht in oktober.”



Rens deelt haar verhaal om het onderwerp meer bespreekbaar te maken. ,,Ik hoor zo veel om me heen dat vrouwen dit ook hebben meegemaakt’’, zegt ze. ,,Als ik er open over praat, reageert er vaak iemand met: ‘oh ja, ik had ook een miskraam’, terwijl we het vaak niet van elkaar weten. Het is zo belangrijk om het bespreekbaar te maken, er samen over te kunnen praten en te weten dat het oké is. Hopelijk kan ik door zelf over mijn miskraam te vertellen ervoor zorgen dat het wat ‘normaler’ wordt.’’