Rianne danst in minibikini van mondkapjes en Bram is Orgel Joke helemaal zat

Interview Karen wil contact blijven houden met Kathleen: ‘Het gevoel dat door me heen ging was onbeschrij­fe­lijk!’

22 oktober Al na enkele seconden herkende de zichtbaar emotionele Karen Damen (45) de stem van Kathleen (42) in The Masked Singer. ,,Die emoties waren niet gespeeld”, zei ze in het Belgische tijdschrift Dag Allemaal. ,,Het was een gevoel dat ik nog nooit eerder had gehad.”