Richard E. Grant: voor het eerst kans op een Oscar

De euforie golft nog door zijn lijf. Richard E. Grant (62) kan het nog steeds niet geloven. De dag voordat wij elkaar spreken is hij voor het eerst in zijn leven genomineerd voor een Oscar. Hij dankt de voordracht in de categorie Beste Bijrol aan zijn vertolking van de homoseksuele oplichter Jack Hock in het filmdrama Can You Ever Forgive Me? Ook zijn tegenspeelster Melissa McCarthy, die de aan lager wal geraakt schrijfster Lee Israel speelt, kreeg een nominatie.