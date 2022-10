Richard Groenendijk en Tim Fransen winnen Poelifinario-cabaretprijs

Kees van der Spek legt Spoorloos op het hakblok: ‘Deelnemers aan verkeerde familie gekoppeld’

De KRO-NCRV heeft de afgelopen dagen contact opgenomen met deelnemers van het programma Spoorloos die in het verleden in Colombia via een specifieke tussenpersoon mogelijk verkeerde biologische ouders hebben gevonden. Dat heeft de omroep vanavond laten weten in reactie op de aankondiging van een aflevering van het RTL-programma Oplichters aangepakt die dinsdag te zien is.

