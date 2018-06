Rick kan handen niet thuis houden en Esmée's hondje valt nauwelijks op

america's got talent Wereld ligt aan de voeten van Glennis Grace: 'Dit is insane'

12:35 Glennis Grace is overweldigd door de reacties die ze krijgt op haar deelname aan het dertiende seizoen van America's Got Talent. Vannacht (Nederlandse tijd) werd duidelijk dat ze de kritische jury unaniem omver blies met de powerballade Run To You van Whitney Houston. ,,Het is insane'', reageert de 40-jarige vocaliste over de bakken lof.