Rick Nieman: Ik kan nog jaren doorgaan met onderzoeken

Denk je bij het maken van het programma wel eens: hoe is het mogelijk?

,,Regelmatig. Bijvoorbeeld bij de aflevering van vanavond over hoe de gloeilamp destijds is afgeschaft. In 2009 kwam dat verbod er en ineens was de gloeilamp weg. Oud-minister Jacqueline Cramer die daar toen voor verantwoordelijk was, vertelde mij dat toen dit begon te spelen ze als eerste met Philips ging bellen. Dat was voor haar niet lastig, want ze had bij Philips gewerkt en ze kende daar iedereen. Ze zegt dat ze er niet eens aan begonnen was als Philips het een slecht idee had gevonden.”



Dat is vrij bizar.

,,Ja, maar Philips probeerde ons al jaren aan de spaarlamp te krijgen en dat schoot niet zo op. Want het ding zag er niet zo mooi uit en was duurder, dus waarom zou je hem kopen? Dan verbied je de gloeilamp, want dan móeten we hem wel kopen. Die een-tweetjes tussen politiek en bedrijfsleven zijn heel opvallend. Maar ook de band tussen milieuorganisaties en bedrijven, bleek in een uitzending die we vorig jaar hadden over het energieakkoord. De kolencentrales moesten weg. Greenpeace was ertegen, maar Shell ook, want die hadden geen kolencentrales. Je ziet dat die polder heel goed werkt.”



In de uitzending van vanavond komt ook naar voren dat Philips er destijds nog niet klaar voor was om de ledlamp op de markt te brengen.

,,Dat vertelt duurzame ondernemer Ruud Koornstra, die met zijn bedrijfje ledlampen maakte. Philips was goed in de led-technologie, maar toen het doorbrak, waren ze nog niet zover. Koornstra zegt dat hij de eerste honderdduizend ledlampen maakte voor Philips, maar die plakten er hun sticker op. Ik heb het Philips voorgelegd, maar die geven er geen commentaar op.”



Krijg je wel eens feedback van de kijker en is die net zo verbaasd als jij?

,,Ja, ze kijken ervan op hoe het in Nederland werkt. Vaak niet eens buiten zicht en ondemocratisch. Maar het is in de polder. Bijvoorbeeld het energieakkoord: Shell, Milieudefensie en Greenpeace praten mee. Samen nemen ze de beslissing om duurzaam te gaan, maar de vraag is: wie betaalt dat dan? Jij en ik. PvdA-Kamerlid Jan Vos zei het treffend. Hij ging over energie, maar toen het akkoord gesloten werd, kon hij alleen nog maar zijn handtekening zetten. De kijker is dus vaak ook een beetje boos over hoe het werkt.”



Je krijgt alle partijen wel voor de camera.

,,Ja, je weet hoe het gaat in de journalistiek: als je er één of twee hebt, kun je tegen die anderen zeggen: ze doen allemaal mee. Maar Philips wilde niet. Die hebben we drie keer benaderd en alles voorgelegd, maar ze besloten toch om niet mee te doen.”