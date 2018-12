Ricky Gervais woest op koningin Elizabeth na missen lintje

,,Ik ben de zoon van een immigrantenarbeider die tot zijn veertigste geen pot had om in te pissen. Nu ben ik ‘Britains meest succesvolle internationale komiek’ en pis ík in alles wat ik wil”, begon hij zijn bericht gericht aan koningin Elizabeth. Een ridderschap (‘knighthood’) hoefde niet meer, zo liet hij in weinig parlementaire termen weten (‘shove it’). Gervais was nog wel bereid om tot Lord te worden benoemd. ,,Wat dacht je daarvan? Ik hou van je werk. Ricky.”



In de media kreeg hij bijval. ,,Elk jaar wordt hij over het hoofd gezien en elk jaar klaagt hij. Het lijkt belachelijk dat hij niets heeft. Ricky heeft gelijk. Hij verdient nu iets. De versie van The Office (hij creëerde het) in Groot-Brittannië was geweldig. Hij bracht ons de Amerikaanse versie. Al zijn andere werk is top. Hij is hilarisch en slim. Kom op, koningin Elizabeth! Toegeven!”, schreef de Amerikaanse journalist Roger Friedman.