Rico feest met Conor McGregor, kleine André is geboren drummer

Zandpret met Nicolette

Nicolette Kluijver heeft vandaag Strand IJmuiden opgezocht. Dochtertje Ana-Sofia geniet er zo te zien met volle teugen van. Het meisje is tot haar nek bedekt met een laag zand en lacht snoezig de camera in. De presentatrice deelt trots een fotootje van het moment.

❤️☀️🌊 Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 6:06 PDT

Cadeautje voor Maik

Maik de Boer heeft vandaag een bijzonder cadeautje gekregen: een Matroesjka-pop. Saillant detail: deze heeft veel weg van de stylist zelf. ,,Lookalike", schrijft hij er dan ook bij. Een volger grapt bij het kiekje: 'Maikuschka!"

Kreeg deze Matroesjka pop van @jobkop opgestuurd haha. #lookalike #lifestyle #fashion #itsnotme #amsterdam #funny Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 0:51 PDT

Kim zet zus in zonnetje

Je zou ze wellicht niet als zussen van elkaar zien, maar het is toch echt zo. En Kim Feenstra is maar al te trots op haar 'jonge schoonheid'. Het topmodel deelt een kiekje met haar zusje en bedankt ook nog even haar moeder. ,,Thanks mom, for this Stunna!"

This young Beauty on my Left is my sister? Can't stop looking at her. #bloodinbloodout Thanks mom for this Stunna!! @mellrrro Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 5:20 PDT

Ferri is toe aan verkoeling

Met de zomerse temperatuur van vandaag zoeken veel mensen de verkoeling op. Ook Ferri Somogyi en zijn vriendin Noëlle waren toe aan wat verfrissing. De tortelduifjes gaan dan ook een lekker 'potje varen', zoals de GTST-acteur het zelf noemt.

Potje varen Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 5:12 PDT

Afterparty voor Rico

Het was een langverwachte wedstrijd: de 'Money Fight' tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. Hoewel de Ierse UFC-kampioen in de tiende ronde moest buigen voor rasbokser Mayweather, was het nog wel tijd voor een afterparty. Kickbokser Rico Verhoeven was er uiteraard bij en legde het moment vast. ,,Afterparty fun with my man!"

Afterparty fun with my man @thenotoriousmma #stillparty #champions #historymade #macmay Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 3:59 PDT

Jim trakteert zijn fans

De zon schijnt en dat betekent dat Jim Bakkum wel in de mood is om zijn gouden keeltje ten gehore te brengen. De zanger geeft een showtje weg tijdens een ritje in zijn auto en zijn fans zijn er helemaal weg van. 'Ik hou verdomd veel van jouw stem!', complimenteert een volger hem.

De zon schijnt. 🙌🏻 India Arie #CanIWalkWithYou Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 5:18 PDT

André jr. oefent alvast voor later

Monique Westenberg en André Hazes komen er niet onderuit. Hun kleine spruit heeft de smaak al flink te pakken als het gaat om het maken van muziek. Het ventje is met wat keukengerei druk in de weer om een liedje in elkaar te flansen. ,,Micky Fisser, eat your heart out!", daagt Monique de drummer, die meewerkte aan het album van Hazes, uit.

@mickyfisser Eat your heart out 🤘🏻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 0:57 PDT

Sanne is trots

Groene vingers: je hebt ze of je hebt ze niet. Sanne Vogel heeft in ieder geval een middenweg gevonden. De actrice liet naar eigen zeggen jarenlang planten sterven, maar vandaag is een memorabel moment voor de blondine. Haar tomatenplant leeft én er groeien zelfs tomaten aan. ,,Lifegoals", luidt het bijschrift.

Ik ben zo trots op mezelf! Jaren lang zijn er honderden planten door mijn slechte verzorging gestorven, maar ik heb eindelijk een beetje groene vingers gekregen!! Check deze tomatenplant, kreeg ik als een klein stekje en nu groeien er gewoon tomaten aan en alles leeft!!!! Whoehie #lifegoals #planten #tomaten Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Aug 2017 om 4:40 PDT

Bas maakt een remake

Bastiaan van Schaik is vandaag in De Efteling. Hij kon het niet laten om een foto te schieten die hem doet denken aan zijn jongere jaren. Op het kiekje legt Bas zijn hoofd op een paddenstoel. ,,Blijft bijzonder, childhood memories", schrijft hij erbij.