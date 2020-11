Rico hoort stemmen in zijn hoofd en Daphne heeft een wijnboom

NPO blijft achter beslissing staan over inkorten Opsporing Verzocht

1 november Hoewel de politie deze week kritisch was over het feit dat Opsporing Verzocht wordt ingekort, blijft de NPO achter de beslissing staan. De kritiek is geen reden om van gedachten te veranderen over de toekomst van het langlopende AvroTros-programma. Dat vertelt Remco van Westerloo, netmanager van NPO 1, aan De Telegraaf.