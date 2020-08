Rico roert moeder tot tranen en Yolanthes zus beschermt bikinibroekje

Paris Hilton doet boekje open over mishande­lin­gen op kostschool

23 augustus Paris Hilton doet in haar nieuwe documentaire This is Paris, die op 14 september op haar YouTube-kanaal in première gaat, een boekje open over de verschrikkelijke tijd die zij doormaakte op een kostschool in Utah. Daar werd ze naar eigen zeggen ,,mentaal en fysiek mishandeld’’.