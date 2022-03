Rico Verhoeven knuffelt met nieuwe vriendin op rode loper

De première van de documentaire Rico dream big deze week was het moment voor Verhoeven en Naomy van Beem om samen te poseren voor fotografen langs de (in dit geval) gouden loper. ‘Een heel geslaagde avond met al je belangrijke mensen, kan niet wachten totdat iedereen je docu kan zien. Ben super super trots op je maar dat weet je!’ schrijft Naomy op Instagram. Rico zelf deelde ook een foto van zijn nieuwe geliefde.

Verhoeven en Jacky Duchenne, die samen nog in de reallifesoap van de kickbokser te zien waren, gingen begin 2020 uit elkaar. Een half jaar later vond hij de liefde bij Naomy, die een succesvol sportimperium heeft en onlangs nog te zien was in de tv-serie Steenrijk, straatarm.