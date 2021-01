Riders of Justice-regisseur Anders Thomas Jensen: ‘Complotdenkers, het zijn allemaal losers!’

,,Ik had een veertigerscrisis”, biecht Anders Thomas Jensen tijdens een interview per zoom-verbinding op. ,,Ik vond alles zinloos, werkte te veel en dacht bij het zien van mijn kinderen: wie zijn dat eigenlijk? Denk je alles in het leven onder controle te hebben… Niet dus. Alles is puur toeval. Dat besef was het thematische vertrekpunt van deze film.”