Ridley Scott bevestigt: we gaan Gladiator 2 draaien

Het is nog niet duidelijk of Russell Crowe, die een Oscar won voor zijn vertolking van legerleider Maximus, terugkeert in het vervolg. In het eerste deel werd Maximus verraden door Commodus, de kwaadaardige zoon van de keizer, en verkocht als gladiator. De film met het epische gevecht in het Colosseum werd genomineerd voor elf Oscars en won er uiteindelijk vijf, waaronder die voor Beste Film en Beste Acteur.