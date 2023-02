Rihanna maakt bij Super Bowl comeback op grote hoogte

Terwijl ze langzaam afdaalde richting het veld, vuurde ze in een hoog tempo hits op het publiek af als: ‘Where Have You Been’, ‘Only Girl’, ‘Bitch Better Have My Money’, ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Work’ en ‘Diamonds’. Het was volgens de zangeres uit Barbados moeilijk om ‘17 jaar aan werk’ in een optreden van 13 minuten ‘te proppen’. Maar ze zei vooraf dat het toch aardig was gelukt.