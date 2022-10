‘Rihanna maakt vrijdag muzikale comeback’

luisteren ‘Genie’ Taylor Swift schrijft geschiede­nis met ‘hitloos’ nieuw album

Het nieuwe album van Taylor Swift (32) is amper een dag oud of de gebroken records vliegen de zangeres al om de oren. Geen enkele plaat werd de eerste dag na release zo vaak gestreamd in de geschiedenis van Spotify, Apple Music én Amazon Music. Recensies spreken van een ‘genie’ dat ‘briljant’ liedjes schrijft, maar er is ook één punt van kritiek. Of toch niet?

