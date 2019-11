Rihanna probeert balans terug te vinden

‘Ik werk aan wat mensen balans noemen’, schrijft ze op Instagram. ‘Aan alle vrienden/familie/collega's die ik afgelopen maanden heb genegeerd... vergeef me alsjeblieft. Dit jaar was best overweldigend.’



Het afgelopen jaar was Rihanna onder meer druk met haar modelabel Fenty. Het merk werd vijf maanden geleden gelanceerd, en niet zonder succes: eind oktober ontving het een nominatie voor een British Fashion Award, in de categorie Urban Luxe. Rihanna liet destijds weten dolblij en vereerd te zijn met de nominatie.