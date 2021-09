Rijverbod voor Matthias Schoenaerts na rijden onder invloed

De 43-jarige Schoenaetars, die met rollen in verschillende Hollywoodproducties een van de meest succesvolle Belgische acteurs is, werd in het voorjaar van 2020 in Antwerpen aangehouden toen hij een straat met eenrichtingsverkeer aan de verkeerde kant in was gereden. Uit een drugstest bleek dat hij cocaïne had gebruikt. De advocaat van Schoenaerts liet weten dat het om een eenmalige misstap zou zijn gegaan.