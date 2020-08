Rik Felderhof pleit voor spin-off Villa Felderhof

De 72-jarige presentator blikt terug op het programma dat hij bijna vijftien jaar lang presenteerde. ,,Het was nooit mijn doel om dingen te ontfutselen of om mensen op een leugen te betrappen. Dat gaf de gasten het gevoel dat ze veilig vrijuit konden praten. Die gesprekken mis ik af en toe. Net zoals ik het mis om samen met een crew aan iets moois te werken”, bekent hij.

Een terugkeer van hetzelfde programma ziet Felderhof echter niet zitten. ,,Dat is me vaak gevraagd, vorig jaar zelfs nog. Wat ik nog wel zou willen, is naar Saint-Tropez om terug te kijken op de afleveringen. Bijvoorbeeld per locatie: dat je in een aflevering verschillende belangrijke scènes rond het zwembad ziet.”