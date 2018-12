Rik in levensgevaarlijke val gelokt in wintercliffweek GTST

Amy Macdonalds This is the Life plots weer hoog in hitlijst

15:11 De eerste reguliere uitzending van Top 2000 a Gogo op NPO 3 heeft ervoor gezorgd dat This is the Life, de inmiddels tien jaar oude hit van Amy Macdonald (31), weer in de belangstelling staat. De single wordt sindsdien weer volop gedownload, iets wat de Schotse zangeres ook is opgevallen.