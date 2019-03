Rik van de Westelaken presenteert ook het volgende WIDM-seizoen

Van de Westelaken maakte dit seizoen zijn debuut als Wie is de Mol?-presentator. Hij is de opvolger van Art Rooijakkers, die het programma zeven seizoenen lang presenteerde. De oud-journaallezer wist in seizoen vijftien zelf mol Margriet van der Linden te ontmaskeren en won daarmee die reeks.



Het negentiende seizoen, dat zich afspeelt in Colombia is bijna ten einde. Morgen is de grote ontknoping. Dan wordt bekend wie van de drie finalisten de mol is en wie het programma wint door de mol te ontmaskeren. De laatste overgebleven deelnemers zijn Merel Westrik, Niels 'Nielson' Littooij en Sarah Chronis. Het publiek verdenkt Sarah het meeste, ook Merel staat hoog op de verdachtenlijst van mol.