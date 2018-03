Rik van de Westelaken volgt Art Rooijakkers op bij Wie is de Mol?

Van de Westelaken (46) komt over van NET 5, waar hij een programma's presenteerde als Peking Express, Rik over de Grens en (voor SBS 6) Five Golden Rings. Bij AVROTROS gaat de presentator ook Pieter Jan Hagens vervangen bij EenVandaag. Hagens is er een jaar tussenuit voor een wereldreis in zijn zeilboot.



Art Rooijakkers presenteerde Wie is de Mol? tussen 2012 en 2018. Hij kondigde vorige week aan dat hij zijn loopbaan voortzet bij RTL.



Van de Westelaken, die in het verleden ook het NOS Journaal presenteerde, kijkt uit naar zijn nieuwe werk. ,,Bij EenVandaag kan ik mijn journalistieke ziel en zaligheid kwijt en dieper op de achtergronden van het nieuws ingaan. En Wie is de Mol? presenteren vind ik een grote eer: ik was al enthousiast fan, kandidaat, winnaar, en presentator van MolTalk. Dit is een fantastische volgende stap, die heel natuurlijk aanvoelt.''



Van de Westelaken heeft lovende woorden voor zijn voorganger bij het populaire programma waarvan het laatste seizoen begin deze maand afliep. ,,Onder Arts bezielende leiding is het programma alleen maar populairder geworden - en ik ga heel erg mijn best doen om het ook komend seizoen tot een succes te maken. Na de NOS kreeg ik bij NET5 en SBS de kans om mij verder te ontwikkelen als presentator. Dat maakt dat ik me klaar voel voor deze geweldige nieuwe stap.''