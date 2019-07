Ringo Starr treedt op samen met Paul McCartney

Starr had volgens Amerikaanse media een brede lach op zijn gezicht, terwijl hij meespeelde met Beatles-klassiekers Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en Helter Skelter. Daarna gooide hij zijn drumstokken in het publiek. Vervolgens deed Ringo alsof hij ook de gitaar van McCartney erin zou gooien, maar dat liet hij achterwege.



Alsof dat nog niet genoeg was, verwelkomde McCartney even later ook gitarist en zanger Joe Walsh, van onder meer The Eagles, op het podium. Hij speelde samen met McCartney een gitaarsolo.