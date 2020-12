Rita Ora wilde voor haar ouders 'bakken met geld' gaan verdienen

Podcast ‘Reacties op co­ming-out Elliot Page laten zien dat Hollywood verandert’

4 december Het was het grootste verhaal uit film- en seriesland van deze week: de coming-out van Elliot Page. De ster van onder meer Juno en The Umbrella Academy gaat nu door het leven als transgender man en wil aangesproken worden met hij en hen. Charlene en Kevin van de podcast Bingewatchers bespreken hoe belangrijk deze coming-out is voor Hollywood.